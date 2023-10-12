В Москве срочно госпитализирован Дима Билан: где отменены концерты

Любимец публики и уже заслуженный артист России экстренно госпитализирован в пульмонологическое отделение одной из московских клиник. Под угрозой его концертный тур и ряд дорогостоящих корпоративов.

Отменить все октябрьские концерты Билана пришлось из-за острого бронхита, который «свалил» артиста. В настоящий момент он проходит курс интенсивной терапии с курсом антибиотиков и находится под неусыпным контролем лучших московских пульмонологов, сообщает Telegram-канал «Mash».

Продюсерская группа Билана, встревоженная недугом певца, который может негативно отразится на его голосе, взяла с врачей обещание, что его поставят на ноги в срок до 20 октября (дата съемок финала шоу «Голос. Уже не дети»).

Сам же Дима написал в соцсетях, что «переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию, поэтому, чтобы не рисковать, он вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку». При этом он намерен встать в строй к началу своего ранее спланированного грандиозного тура, который стартует 30 октября 2023 года выступлением в Омске и продолжится в Астане и Ташкенте.

На данный момент отменены октябрьские концерты Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Организаторы уверяют публику, что ранее приобретённые билеты будут действительны на новые даты, которые пока неизвестны.