В Новосибирске ХК «Сибирь» проиграл «Трактору» на «Сибирь-Арене»

Вчера, 11 октября, в Новосибирске завершился домашний матч ХК «Сибири» поражением: в конце игры наши хоккеисты уступили челябинскому трактору.

Игра на домашней арене была напряжённой. После первого периода ХК «Сибирь» лидировала со счётом «3:2». Но после перерыва нашим хоккеистам уже не так везло. В итоге трактор одержал победу счётом «5:4».

Тренерский состав ХК «Сибирь» объяснил ситуацию невезением. Кстати, это уже не первый проигрыш новосибирских хоккеистов на домашней арене: 6 октября «Сибирь» всухую проиграла уральскому «Автомобилисту» со счётом «4:0».

Далее смотрите самые эмоциональные фотографии от постоянного зрителя домашних матчей Дениса Винокурова.