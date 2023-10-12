В Новосибирске не отменили концерт Димы Билана из-за болезни

Концерт Димы Билана не стали отменять в Новосибирске, несмотря на его болезнь.

В Новосибирске не стали отменять концерты Димы Билана, несмотря на его болезнь. Ранее он сообщил в соцсетях, что отменяет концерты в нескольких городах из-за затянувшегося бронхита.

Концерты в Екатеринбурге, Тюмени, Перми и Челябинске.

«Переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию», — объяснил артист.

Напомним, что три жительницы Новосибирска получили травмы во время посещения салонов красоты.

Ранее Сиб.фм опубликовал список известных жителей Новосибирска, переехавших в Израиль до начала войны.