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общество

В Новосибирске прокурор внес представление министру строительства из-за недостроенных медицинских объектов

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирской области два фельдшерско-акушерских пункта, которые должны были ввести в эксплуатацию летом этого года, до сих пор не построили. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным ГКУ НСО «УКС», с подрядчиком заключили контракты на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Квашнино и селе Абрамово. По документам объекты должны были построить до 30 июня и до 30 июля этого года. Однако работы еще не закончились.

Прокуратура обратилась с представлением к министру строительства Новосибирской области в связи с задержкой в сдаче медицинских объектов. Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Квашнино завершили на 95%, а Абрамово — на 75%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что правительство региона рассмотрит дополнительные меры стимулирования работников скорой помощи.

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Игорь Кириченко
Журналист

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