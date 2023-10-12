В Новосибирске психологическую помощь окажут вернувшимся бойцам СВО

Психологическую поддержку получат вернувшиеся в Новосибирск участники СВО.

В Новосибирске вернувшиеся бойцы специальной военной операции получат психологическую помощь. Об этом сообщили в «Вести Новосибирск».

Как отмечает главный врач Новосибирской клинической психиатрической больницы № 3 Яна Мохначёва, после возвращения у военнослужащих появляется нарушение сна, ночные кошмары, постоянная тревожность и раздражительность.

«Человек понимает, что он находится в мирном месте, где ничего не происходит, но ожидание, что это может случиться в любой момент, психологически переживается очень тяжело», ─ рассказывает она.

Выяснилось, что не все ветераны спецоперации готовы просить о психологической помощи. Есть мнение, что в этом нуждаются только слабые люди. Однако, по словам специалистов, наличие сильного характера не заменит лечение.

Медицинский психолог Новосибирской клинической психиатрической больницы № 3 Анастасия Тамбовцева объяснила, что она и её коллеги консультируют пациентов со стрессом или кризисной ситуацией, а также помогают адаптироваться к другой жизни.

Сеансы у психологов проходят анонимно: пациентов не станут ставить на учёт и не будут называть настоящие имена. Попасть к специалисту можно без записи: в регистратуре медучреждения вас направят в нужный кабинет.

Напомним, что 12 октября в Дзержинском районе Новосибирска открылся пятый по счёту кабинет здоровья.