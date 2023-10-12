В Новосибирске воспитатель-педофил вышел из тюрьмы — соседи прячут своих детей

Педагог с поддельным дипломом и тремя судимостями, отсидевший четвёртый срок за педофилию в детском доме, освободился из тюрьмы и пугает своим присутствием местное население.

Опасаться соседям уголовника есть чего, поскольку криминальная история Александра Маркова (бывшего воспитателя детского дома № 1) изобилует не только десятками эпизодов изнасилования малолетних детдомовцев, но и преследованием детей из числа живущих рядом с учреждением (один из таких стал важным свидетелем в уголовном деле педофила в 2011 году).

Как попал в 2005 году на работу в детский дом педагог с поддельным дипломом и тремя судимостями, до сих пор остаётся не ясным. На протяжении многих лет он пропагандировал воровские понятия среди воспитанников, а провинившихся детей жестоко наказывал.

Чаще всего в качестве меры воспитания избиралось изнасилование девочек и мальчиков (после задержания жестокого педофила одну из воспитанниц, беременную от насильника, забрала на попечение мать Маркова).

В сентябре текущего 2023 года он вышел на свободу, отсидев 12-летний срок, назначенный прокуратурой Новосибирской области. Его присутствие сразу же заметили соседи по многоэтажке и обратились в СМИ со своими тревогами. По их словам, они боятся выпускать из дома несовершеннолетних детей.