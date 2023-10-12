В Урумчи начал работу Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, который предлагает жителям Китая возможность ближе познакомиться с языком и культурой России. Центр открыт по инициативе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Занятия будут проходить на базе Синьцзянского университета.

На церемонии открытия присутствовали ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасев, заместитель секретаря, ректор Синьцзянского университета Яо Цян, а также представители делегаций с двух сторон. В ходе видеообращения заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов выразил уверенность в том, что в центре открытого образования китайские студенты получат возможность лучше изучить русский язык и ближе познакомиться с культурой и литературой России. А китайские преподаватели русского языка смогут повысить свой профессиональный уровень.

Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасев напомнил, что университет реализует международное сотрудничество с КНР по различным направлениям более двадцати лет, тем самым способствуя продвижению позиций русского языка и культуры.

Гости мероприятия смогли не только узнать о работе центра, но и принять участие в культурной программе. Филологи НГПУ передали на церемонии открытия комплект книг и учебников по русскому языку и методике его преподавания.

Делегация НГПУ с коллегами из Синьцзянского университета

В рамках образовательной программы Центра запланированы 6 курсов для студентов и преподавателей русского как иностранного, а также цикл научно-методических и культурно-просветительских мероприятий для слушателей, интересующихся русским языком и культурой.

Ожидается, что обучение на курсах пройдут около 500 человек. По итогам все слушатели получат именные сертификаты.

Весной 2023 года делегация НПГУ посетила свыше десяти образовательных организаций в разных регионах КНР. В ходе поездки эксперты обсудили возможность расширения партнерских взаимоотношений с китайскими образовательными организациями, которые фиксирует стабильный высокий интерес к изучению русского языка и культуры России.