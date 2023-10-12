Война в Израиле: последние данные о ситуации на Ближнем Востоке к 12 октября

Цена междоусобицы двух государств оплачивается, увы, жизнями мирного гражданского населения. Портал «Сиб.фм» публикует новые сведения о происходящем на Ближнем Востоке к данному часу.

Пятые сутки не стихают звуки взаимных ракетных обстрелов по обе стороны палестино-израильской границы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ежедневно обновляет данные о погибших солдатах – на текущий момент заявлено о 170 погибших солдат, капралов, сержантов и лейтенантов в возрасте от 19 до 32 лет. При этом число погибших мирных израильтян уже перевалило за 1 200 человек (в основном, женщины и дети) и прирост идёт ежечасно.

Потери среди гражданского населения на палестинской стороне к моменту выхода данной публикации составляли 800 человек убитыми и более 4 000 ранеными.

Учитывая высокую плотность населения сектора Газа (около двух миллионов человек ютятся на площади всего 360 квадратных километров), который считается одним из самых густонаселённых мест мира, людям попросту негде спрятаться от войны и они пытаются убежать в другие страны. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, массовое перемещение местного населения началось 7 октября и продолжается в массовом порядке по всему сектору Газа. И по их прогнозам, число перемещенных лиц будет расти и дальше.

К утру 12 октября 2023 года армия обороны Израиля заявила об уничтожении системы обнаружения самолетов над сектором Газа, которая применялась палестинским движением ХАМАС. Также стало известно, что США доставили самолетом первую партию боеприпасов в Израиль, а американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря.

В это же время премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, в связи с этим необходимы безопасные коридоры для доставки продовольствия и лекарств.