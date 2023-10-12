Врач-диетолог Арзамасцев назвал полезные свойства от семечек для пожилых людей

Семечки могут улучшить работу кишечника и укрепить сердечно-сосудистую систему у пожилых людей. Об этом заявил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с изданием «Москва 24».

Врач отметил, что в семечках содержится много магния, которого часто не хватает пожилому человеку. Магний не только улучшает пищеварение, но и укрепляет сердечно-сосудистую и нервную системы. Также семечки богаты белком.

«Не каждый пожилой человек готов съедать большое количество мяса и других животных продуктов. В таком случае семечки как дополнительный источник белка немного поддержит ситуацию», — сказал Арзамасцев.

Помимо этого, семечки содержат много растительных жиров, которые оказывают положительное влияние на работу сердца и мозга.

Однако врач-диетолог напомнил, что даже самыми полезными продуктами не стоит злоупотреблять. Помимо семечек, также рекомендуется принимать и другую пищу, в которой есть магний, белки и пищевые жиры.