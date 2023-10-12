сегодня
12 октября, 17:43
пробки
7/10
погода
+8.9°C
курсы валют
usd 99.98 | eur 105.9
сегодня
12 октября, 17:43
пробки
7/10
погода
+8.9°C
курсы валют
usd 99.98 | eur 105.9
сегодня 15:49
общество

Врач Эфендиева перечислила причины невыносимого храпа по ночам

Freepik, authors: macniak

По словам специалиста, основной причиной храпа является снижение тонуса небной занавески.

Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Зарифа Эфендиева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что храп может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

«Основной причиной храпа является снижение мышечного тонуса небной занавески или мягкого неба, которое во время сна, а именно в фазе мышечного расслабления, словно шторка опускается, препятствуя дыханию через нос и тем самым способствуя возникновению специфическому звуку», — объяснила специалист.

Другими причинами, по словам врача, могут быть искривление носовой перегородки, ринит и даже образования в полости носа.

«Не стоит исключать и другие заболевания, а именно увеличение небных миндалин, увеличении аденоидных миндалин, увеличение небного язычка, гормональные нарушения и изменения, беременность, период постменопаузы, необратимые процессы старения организма», — добавила она.

Напомним, сомнолог Завалко предупредила об опасности регулярного недосыпа.

#здоровье #врач #Заболевание #сон
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в