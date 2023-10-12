Врач-гастроэнтеролог рассказала о причинах и симптомах изжоги

Изжогу часто путают с симптомами других заболеваний, т.к. неприятные ощущения в области грудной клетки могут возникать и в иных случаях. Может ли стресс быть причиной изжоги? — рассказывает Милана Халиль, врач-гастроэнтеролог ИНВИТРО-Воронеж.

Изжога — чувство жжения, тяжести или боль в верхних отделах живота или за грудиной после приема пищи. Спровоцировать ее возникновение могут: нерациональное питание, стресс, избыточный вес, алкоголь и курение, занятие интенсивным физическим трудом и некомфортная одежда.

Стресс — одна из ведущих причин возникновения изжоги, что требует определенной тактики лечения. Нервная работа, конфликты и хронический недосып могут привести к нарушению работы ЖКТ. Поэтому нередко врач-гастроэнтеролог направляет пациента на консультацию к психотерапевту или к врачу-психиатру.

Какие продукты могут ее вызвать?

Продукты стоит поделить на несколько групп, механизм воздействия на функции желудка у них разный. К первой группе относятся те, что вызывают повышение кислотности: цитрусовые, овощи и фрукты, кислые напитки (морс, сок прямого отжима). Ко второй — вызывающие усиление выработки пищеварительных ферментов: очень холодные или жареные блюда, мясные бульоны, молочные продукты с высоким процентным содержанием жира, колбасные изделия. Третья группа оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку желудка: чрезмерно горячее, сладости, в т.ч. шоколад, кофе, крепкий чай, алкоголь, мята. Четвертая группа включает в себя продукты, вызывающие повышенное газообразование: кондитерские изделия, фастфуд, жареные блюда, бобовые, капуста.

Контроль питания — не только метод профилактики, но и лечения. Лучше предупредить развитие этой патологии, чем бороться с последствиями. Изжога – симптом разных заболеваний ЖКТ, поэтому ее устранение возможно только при лечении основного заболевания.

Попытки вылечить изжогу самостоятельно могут ухудшить состояние. Народные средства — неэффективны. Сода кратковременно влияет на проявления изжоги и, в свою очередь, ведет к образованию углекислого газа, который приводит к дискомфорту.