Всеобщая мобилизация? Минобороны требует 250 тысяч новых солдат до конца 2023 года

Министерство обороны РФ по-прежнему отрицает необходимость дополнительной мобилизации военнообязанных граждан нашей страны в 2023 году для участия в военной операции на Украине. Четверть миллиона россиян планируется привлечь в добровольном порядке через подписание контрактов с оборонным ведомством.

Несмотря на то, что многие военные аналитики России считают вторую волну мобилизации необходимой и оправданной в текущих боевых условиях СВО, Министерство обороны РФ настаивает на добровольном наборе граждан.

Согласно планам, которые неоднократно озвучивал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, до конца 2023 года ожидается приток 250 000 контрактников. По отчётам военкоматов, только в сентябре текущего года 50 000 российских граждан изъявили добровольное желание подписать контракт в Минобороны. В настоящий момент они проходят подготовку в тыловой зоне спецоперации.

Грубо говоря, мобилизация в нашей стране, стартовавшая в сентябре прошлого 2022 года, не прекращалась. Во-первых, соответствующий президентский Указ о мобилизации не отменён и продолжает действовать. Во-вторых, Минобороны изменило тактику набора военнообязанных – вместо не имеющих военного опыта, а порой и желания граждан РФ, запущена кампания по привлечению желающих на добровольной основе: «С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч таких человек», пояснил Министра обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, за оставшиеся пару месяцев истекающего года планируется набрать ещё 250 000 человек.