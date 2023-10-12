ВСУ перешли грань: срочное обращение Шойгу к россиянам

В рамках всеобщей мобилизации на Украине в ряды ВСУ призывают 600 тысяч украинских мужчин. Шойгу сделал ответное обращение к россиянам.

Украина испытывает трудности с пополнением войск, потому мобилизация в стране будет ужесточаться — дефицит солдат на передке растет, написал вчера бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, речь идёт о дополнительных 600 000 солдат.

На первый взгляд противостоять такому количеству вооруженных людей российской армии будет сложно. Однако, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, наши войска располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения спецоперации на Украине.

В отличие от украинских военкоматов, которые буквально вылавливают на улицах мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (им запрещён выезд за пределы Украины), в нашей стране комплектование войск обеспечивается за счет активного подписания контрактов гражданами с Минобороны.

По свежим данным Генштаба ВС России, с начала текущего 2023 года служить в рядах Вооруженных Сил РФ добровольно пожелали 355 тысяч россиян (за сентябрь количество контрактов превысило 50 000).

Кроме того, учитывая возросший интерес, Минобороны расширило сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту, чтобы своевременно их оформить.