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общество

Юморист Максим Галкин* раскрыл судьбу заработанных в России капиталов

Фото Global Look Press

Раскрыта судьба заработанного в России состояния известного юмориста и телеведущего Максима Галкина(внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Издание mk.ru обратило внимание на комментарий артиста в социальных сетях.

Юморист ответил на комментарий одной из подписчиц, которая предположила, что артист отказался от России из-за того, что испугался потерять свои средства, которые могу находиться за рубежом.

«Недвижимость и счета в банках остались в России», — заявил артист.

Отметит, ранее юморист заявил, что собирается покидать Израиль после атаки палестинской группировки ХАМАС.

*признан в России иноагентом

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Алёна Мищенко
Журналист

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