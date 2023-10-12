Юморист Максим Галкин* раскрыл судьбу заработанных в России капиталов

Раскрыта судьба заработанного в России состояния известного юмориста и телеведущего Максима Галкина(внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Издание mk.ru обратило внимание на комментарий артиста в социальных сетях.
Юморист ответил на комментарий одной из подписчиц, которая предположила, что артист отказался от России из-за того, что испугался потерять свои средства, которые могу находиться за рубежом.
«Недвижимость и счета в банках остались в России», — заявил артист.
Отметит, ранее юморист заявил, что собирается покидать Израиль после атаки палестинской группировки ХАМАС.
*признан в России иноагентом