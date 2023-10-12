Звезда «Семнадцати мгновений весны» при смерти: ей грозит тюремный срок

Престарелая актриса Наталья Дрожжина резко слегла после обвинения в хищении наследства популярного в СССР актёра Алексея Баталова.

Справедливости ради отметим, что это не первое обвинение в адрес Дрожжиной. Напомним, что ещё весной текущего 2023 года её вместе с супругом Михаилом Цивиным признали виновными в хищении имущества семьи именитого актёра. Причиной возбуждения уголовного дела стало хищение с расчётных счетов наследников Баталова более 20 млн рублей, а также оформление в собственность дорогостоящей квартиры актёра в центре Москвы.

На фоне вынесенного в мае 2023 года приговора об условном сроке 4 года для Натальи и реальном (5 лет колонии) для её мужа-сообщника, у актрисы случился стресс. В её почтенном возрасте (Дрожжиной исполнилось 75 лет) он потянул за собой тяжелые последствия в виде проблем с сердцем.

Оправиться от недуга обвинённой артистке не удалось, ведь последовала очередная пугающая новость — вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко настаивает на пересмотре приговора и назначении реального срока тюремного заключения для Натальи.

Как итог – ишемия сердца, инфаркт миокарда, обострение гипертонии, постоянная одышка в сопровождении синдрома сонной артерии (возникает при внезапном ухудшении кровотока). Согласно сообщениям сетевого издания SHOT, в настоящий момент Дрожжина проходит обследование в одной из московских клиник.