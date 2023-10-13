Бывший следователь рассказала как получить закрытую информацию с Телеграма

По словам Натальи Клишиной, у правоохранителей есть канал для взаимодействия с Телеграмом, чтобы получить дополнительную информацию в ходе расследования.

Бывший следователь по особо важным делам МВД Наталья Клишина рассказала, что у правоохранителей есть специальный канал для взаимодействия с Телеграмом для получения необходимой информации в ходе расследования. Об этом сообщает RTVI.

По словам Клишиной, она сама не запрашивала доступ к перепискам обвиняемых, но получала материалы от оперативников.

«Они уже сами с техническими специалистами, включая и специалистов из Телеграма, которые выделены именно для взаимоотношения с правоохранительными органами, уже получали. Как обстоит дело, как говорится, на местах, на земле, я не знаю», — подчеркнула экс-следователь.

Она добавила, что порядок получения информации об интернет-пользователях определяется законом.

Напомним, мошенники выманивают средства клиентов в Телеграме с помощью карт с поддельным дизайном.