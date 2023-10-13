Экс-главе Искитимского района Лагоде назначили штраф в 500 раз меньше суммы продажи острова

В Искитимском районном суде Новосибирской области поставили точку в деле бывшего главы района Олега Лагоды, при руководстве которого продали остров за 60 миллионов рублей. Теперь он заплатит 110 тысяч рублей.

Олег Лагода стал фигурантом уголовного дела после событий, которые произошли в 2012-2015 годах. Тогда чиновник исполнял обязанности главы Искитимского района и при нём было решено продать дачникам целый остров Огуречный, который находился в Морозовском сельсовете.

При этом Олег Лагода прекрасно знал, что участок на острове относится к зоне рекреации. Это значит, что на нём пытались сохранить леса для населения. Подобные земли федерального значения категорически нельзя было приватизировать.

Однако после 2013 года дачники создали товарищество «ФМК» и купили остров за 10,4 миллиона рублей. Следователи насчитали, что ущерб составил 60 664 000 рублей. По факту продажи острова Огуречный было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В суде Олег Лагода категорически отказывался признавать свою вину и 3 октября в своём последнем слове просил его оправдать. Сегодня в пятницу, 13 октября, в Искитимском районном суде огласили приговор – бывшего чиновника оштрафовали на сумму в 500 раз меньше стоимости острова Огуречный.

«Лагода О.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей, — сообщили в Искитимском районном суде.

- В связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Лагода О.В. освобожден от уголовной ответственности».

Впрочем, приговор ещё в силу не вступил и может быть обжалован прокуратурой Новосибирской области, которая поддерживала обвинение в суде.