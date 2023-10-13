Эксперт Николаев: многокомнатные квартиры вымываются с рынка новостроек Новосибирска опережающими темпами

Новосибирский аналитик недвижимости рассказал об изменениях на рынке.

Анализ, проведенный на основе самой большой базы новостроек Новосибирской области Нмаркет.ПРО, показывает, что всего за квартал доля многокомнатных квартир снизилась на 0.5 п.п. В июле доля 3-х, 4-х и 5-комнатных квартир в общем объеме продаж новостроек была 9%, сейчас 8,5%. Если учесть, что сюда включены и трехкомнатные студии, часть которых на полноценную квартиру не тянут, то доля мизерна, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«В последнем советской стандартной серии панельных домов трехкомнатные квартиры составляли 50% в штуках и 60% по площади. Причин здесь несколько, главная снижение инвестиционного спроса, а для проживание покупают квартиры на 30-50% больше по площади и количеству комнат. Вторая высокий удельный вес студий и 1-комнатных квартир в строительстве жилья за 15 последних лет. Если брать сегментную составляющую предложения многокомнатных квартир, то дефицит прослеживается еще отчетливей», — говорит эксперт.

Доля двухкомнатных квартир в сданных домах от общего объема предложения составляет 14,5%, по однокомнатным квартирам 11,2%, а по многокомнатным 5,2%, снижение за квартал 2.0 п.п. Доля квартир с «отделкой под ключ» у однокомнатных квартир 10,8%, у 2-х комнатных 5%, а по многокомнатным 1,5%, снижение за квартал 3,6 раза, заключил Николаев.

Напомним, цена квадрата в новостройках Новосибирска выросла за 9 месяцев на 5.7%.