Изгоняла демонов: в Томске мачеха избила до комы приёмную 6-летнюю дочь

Приёмную дочь избила до полусмерти жительница Томска.

30 августа в деревне Могочино Томской области шестилетняя девочка попала в реанимацию в тяжёлом состоянии и с телесными повреждениями. Её избила приёмная мать. Об этом сообщили в «АиФ-Томск».

В приёмной семье жили и другие дети — двое родных и четверо опекаемых. Приёмных изъяли из семьи. Старшие сын и дочь рассказала об жестоком обращении родителей.

18-летняя сестра пострадавшей обратилась в полицию с заявлением об издевательствах со стороны мачехи.

«Она применяла в отношении детей насилие, отчего у них оставались телесные повреждения», — рассказала она.

Старший сын отметил, что женщина выворачивала шестилетней дочери руки и шею, а также сгибала спину ребёнка под предлогом массажа. Кроме того, она избивала девочку книгами и кулаками. Как рассказала дочь, мачеха ковыряла горло ребёнку деревянной ложкой, чтобы научить её дыханию животом. Малышка пережила клиническую смерть в реанимации — она длилась 18 минут. Ей диагностировали поражение мозга.

По словам старшей сестры, приёмная мать пыталась изгнать злых демонов из приёмной дочери и отучить её от придуривания.

29 сентября женщину осудили и отправили под стражу до 18 ноября. Сейчас она находится в СИЗО, а отец — на свободе. Ребёнок всё ещё лежит в больнице в состоянии комы. Прогнозы на её поправку пока неутешительные.

Напомним, что в Новосибирске хирурги спасли 75-летнюю жительницу Кузбасса, у которой обнаружили редкое поражение сосудов кишечника. Пациентка страдала от острой боли в животе, которая привела к сильному дискомфортау после приёма пищи.