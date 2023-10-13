Известный стилист Васильев назвал актрису Ренату Литвинову самой стильной в России

Известный российский и француский историк моды Александр Васильев назвал актрису Ренату Литвинову самой стильной женщиной в России. Об этом он заявил в интервью Мадонне Мур.

Историк моды считает, что актриса и режиссер Рената Литвинова является иконой стиля. По его словам, в России девушка являлась самой модной, однако после эмиграции подверглась критике со стороны россиян.

«Ни одна икона стиля не может существовать без своего социума. Ею социумом была русская публика», — сказал эксперт.

Васильев отметил, что несмотря на отъезд из России, Литвинова сотрудничает с дизайнером Демной Гвасалией. Актриса появляется на его показах в качестве модели. Кроме этого, Литвинова ставит успешные спектакли и собирает большие залы.