Медицинская помощь по ОМС для неработающих граждан. Кто оплачивает для них страховые взносы?

Все граждане, кроме военнослужащих и лиц к ним приравненных, как работающие, так и неработающие, могут быть застрахованы по ОМС. Но в отличие от работающих, взносы за которых поступают от работодателей, согласно законодательству страхователями для неработающих граждан являются органы исполнительной власти субъектов РФ (администрации, правительства регионов).

Именно они являются плательщиками страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. В 2023 году тариф для безработных граждан Новосибирской области составляет 10 307,6 рублей. При расчете суммы учитывается количество безработных, стоящих на учете в регионе.

Как сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новосибирской области, в рамках Территориальной программы ОМС неработающим застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе ВМП, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных ВИЧ, СПИД, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения; а также осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение и профилактические медицинские осмотры граждан, за исключением предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также мероприятия по медицинской реабилитации, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Что касается объема лечебно-диагностических мероприятий при оказании медицинской помощи данной категории граждан, то в соответствии с Территориальной программой ОМС его определяет лечащий врач согласно медицинским показаниям, состоянию пациента с учетом утвержденных порядков, стандартов оказания медицинской помощи по заболеванию.

С правами и обязанностями застрахованных по ОМС лиц можно ознакомиться на официальном сайте Территориального фонда ОМС Новосибирской области или по телефону Горячей линии ОМС 8-800-222-15-15.