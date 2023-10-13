Медведь съел сотрудника зоопарка на глазах посетителей

Обычный рабочий день служителя узбекского зоопарка закончился в желудке подопечного медведя. Подробности трагедии, читайте ниже по тексту.

Зверь всегда остаётся зверем, даже находясь в клетке, уверяют зоологи всего мира. Однако сотни тысяч зоопарков работают по всему миру на свой страх и риск. Что стало причиной нападения животного на человека, кормившего его, пока не ясно, но подобные случаи имеют место быть в практике таких учреждений.

Обычный рабочий день служителя частного зоопарка в Андижанской области, что в Узбекистане, закончился мучительной смертью. В привычный обеденный час мужчина, как обычно, вошёл в клетку к своему много-килограммовому питомцу, намереваясь покормить его.

Кормление медведей всегда привлекает повышенное внимание посетителей зоопарков. Не стало оно исключением и в этот день, когда плотная толпа ребятишек и их родителей окружила вольер.

Но зверь повёл себя нетипично. Он повалил кормильца на пол и сразу же вцепился огромными клыками в шею человека. Ни истошные крики посетителей, ни сопротивление служителя не остановили разъярённого мишку. В считанные минуты он разорвал и съел тело мужчины.

По факту трагедии правоохранительными органами Узбекистана назначена проверка. Подробности и причины будут известны позднее.