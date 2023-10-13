Мэр Локоть ответил на вопрос о подорожании проезда в Новосибирске

Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал слухи о подорожании стоимости проезда.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о подорожании проезда в общественном транспорте. По его словам, повышение цен не планируется.



«Мы не рассматривали возможность повышения цен на проезд, и в бюджете города Новосибирска мы пока не предусматриваем это. Не планируем», — отметил глава города на пресс-конференции 13 октября.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах строительства высотки на месте ЦУМа. Он также подчеркнул, что реконструкция Первомайского сквера будет завершена в этом году. Кроме того, глава Новосибирска Анатолий Локоть не верит в мистику, связанную с пятницей 13-го.

Напомним, что новосибирцы обвиняют мистическую пятницу 13-е в создании пробок на дорогах.