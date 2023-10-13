Мэр Новосибирска Локоть не верит в мистику, связанную с пятницей 13-го

Мэр Анатолий Локоть не придерживается суеверий.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть не верит в мистику, связанную с пятницей 13-го. Об этом он сообщил на еженедельной встрече с журналистами.

Градоначальник отметил, что не придерживается суеверий и не верит в подобные приметы. Он подчеркнул, что имеет личные традиции, однако они никак не связаны с пятницей или числом 13.

Напомним, мэр Новосибирска Локоть назвал срок завершения реконструкции Первомайского сквера. Он заявил, что реконструкция будет завершена в 2023 году, однако ранее сообщалось, что все работы будут завершены к середине осени, 15 октября.