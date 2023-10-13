Мэр Новосибирска Локоть оценил планы по строительству высотки на месте ЦУМа

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах строительства высотки на месте ЦУМа.

13 октября мэр Анатолий Локоть высказался о планах строительства высотки на месте ЦУМа в Железнодорожном районе Новосибирска.

По словам мэра, строительства жилья на территории ЦУМа невозможно, потому что зонирование участка не предполагает появление жилой застройки.

«Пока о планах каких-то изменить назначение этого участка я не знаю», — заявил глава города на онлайн-встрече с журналистами.

Напомним, что собственники павильонов возле ЦУМа получили уведомления о сносе объектов на прошлой неделе. До них дошёл слух, что универмаг продали крупному новосибирскому застройщику.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава Новосибирска Анатолий Локоть не верит в мистику, связанную с пятницей 13-го.