Минимальная цена на водку может вырасти до 301 рубля за 0,5 литра

Водка в России может подорожать до 301 рубля за бутылку 0,5 лира в рознице в 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Союза производителей алкогольной продукции, направленное главе Минфина РФ Антону Силуанову.

Алкогольные производители предложили поднять минимальные отпускные цены с 229 рублей до 243 рублей, для оптовой продажи — с 238 рублей до 253 рублей, в рознице — с 281 рублей до 301 рубля за бутылку 0,5 литра.

Это решение объясняется растущими акцизами, а также увеличением стоимости импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за девальвации рубля и роста затрат на логистику.

Эксперты отмечают, что подорожание водки до 300 рублей может стать заметным для многих потребителей и привести к стагнации рынка.

В Минфине сообщили, что обращение будет рассмотрено.