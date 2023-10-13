Эпидемия диабета продолжается в России. Главный врач московской клинической больницы им. М.Е. Жадкевич Александр Мясников назвал продукты, которые могут защитить от развития заболевания, сообщает «АиФ».

По словам эксперта, 30–40 % пациентов с диабетом имеют родственников с таким же диагнозом. Одним из факторов развития диабета является неправильное питание, из-за которого возникает чувствительность к инсулину.

Клетки остаются с недостаточным количеством сахара, а его уровень в крови повышается, подчеркнул эксперт.

Диабет может возникнуть при употреблении большого количества быстрых углеводов. Именно поэтому из пиатния следует исключить все продукты с содержанием белого сахара. Также к заболеванию может привести недостаток витамина D, хрома и селена.

Чтобы снизить риски развития заболеваниям Мясников рекомендует добавить в рацион виноград, чернику и бананы. Также риск диабета снижают кофе, орехи и омега-3. Для профилактики можно употреблять молочную продукцию.