Мощнейший удар: ученые предупредили о сильнейшей магнитной буре

Ученый из Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что жителям Земли стоит ожидать мощнейшие магнитные бури, которые могут достигать 6 баллов из 9 возможных. Об этом сообщает издание «Звезда».

Он отметил, что в первую очередь на явление необходимо обратить внимание метеозависимых людям, им нужно проявлять осторожность.

«Наша сердечно-сосудистая система хотя и должна была приспособиться к такого рода явлениям, но все же полностью приспособиться не получается, и люди с заболеваниями этой системы должны следовать советам врача», — сказал Эйсмонт.

Кроме того, по словам ученого, сильная магнитная буря может повлиять и на работу электроники. В этот период также повысится риск аварий на ЛЭП, влияние бури почувствуют и космические спутники. Люди же заметят проблемы со связью.

Несмотря на возможные проблемы, бояться магнитной бури специалист не рекомендует. Ожидаемые баллы нельзя назвать рекордными за историю наблюдений.