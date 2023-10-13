На месте новосибирского «Универсама» 15 декабря откроется гастроцентр

Гастроцентр откроют в помещении новосибирского «Универсама» 15 декабря.

15 декабря в Новосибирске на месте «Универсама» появится гастроцентр. Об этом сообщили в Telegram-канале «Гастроцентр на Ленина 10».

Идею создания современного пространства для общепита озвучило руководство «Универсама». Местным рестораторам уже предложили открыть свои филиалы в гастроцентре. Там будут работать заведения грузинской, китайской, вьетнамской и русской кухни, а также кофейни, кондитерские, бургерные, точки с бабл-ти, мидиями и креветками. Алкогольные бары в гастроцентре не откроют.

Заявки от партнёров принимаются до 15 октября, а после — начнётся разработка индивидуальных проектов заведений и строительно-монтажные работы.