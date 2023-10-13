Назад пути не будет: жизнь трёх знаков зодиака навсегда изменится после новолуния 14 октября 2023 года

Переродившаяся октябрьская Луна кардинально изменит жизнь трёх представителей Зодиакальной дюжины в 2023 году.

Российские астрологи уже прозвали предстоящее новолуние «перерождением» ночного Светила. Оно случится 14 октября 2023 года в созвездии Весов (вечно сомневающийся знак зодиака).

Абсолютно все земляне в этот период ощутят на себе снижение работоспособности, иммунитета, физическое недомогание и некоторую эмоциональную заторможенность. Но трем знакам Зодиака придется пережить глобальные перемены в судьбе, сообщает портал «7дней.ру».

ВЕСЫ

Перерождённая Луна вернёт представителей этого созвездия в событиям 10-летней давности и даст уникальную возможность повторить прожитый опыт или исправить допущенные ошибки, которые приведут в позитивным переменам в жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Новая октябрьская Луна погрузит рождённых под этим знаком Зодиакального круга в пучину конфликтов и непонимания. Особо остро это отразится на личной сфере – не исключён развод или разрыв многолетних отношений.

СТРЕЛЕЦ

Новолуние 14 октября сулит представителям этого знака Зодиака восстановление ранее разорванных связей и счастливую возможность заглянуть в прошлое безболезненно. Однако принимать какие-либо кардинальные решения не стоит. Астрологи рекомендуют отложить их на более поздний период, когда Луна войдёт в благоприятную фазу.