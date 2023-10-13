Названы три автомобиля, которые больше всего подорожали в России в сентябре

В сентябре в России больше всего подорожали автомобили Skoda, Evolute и Kia. Об этом передает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру».

Самой дорогой моделью стала Skoda Octavia, цена которой выросла на 14%. Цена отечественного электромобиля Evolute i-Joy увеличилась на 13%, а Kia Cerato — на 11%.

В настоящее время стоимость Octavia на рынке составдяет от 2,6 млн рублей. Отечественные Evolute обойдутся автовладельцам от 1,8 млн рублей до почти 4 млн, а i-Joy — от 2,9 млн рублей.

Также в сентябре подорожали модели JAC J7 (+8%), Mercedez-Benz E-класса (+7%), Omoda S5 (6%), Voyah Passion (+6%) и Kia Soul (+6%). Toyota Land Cruiser выросла в цене на 5% и в конце сентября составила более 14,7 млн рублей.

Кроме того в цене упали модели Hongqi HS5, автомобиль поедешевел на 8%, а GAC GS5 — на 4%. Также подешевели некоторые модели BMW — X6 (-4%), XM (-4%) и X7 G07 (-3%).