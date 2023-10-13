Недоношенный малыш заплакал в гробу на похоронах

Медицинские чудеса происходят не редко, но случай с ребёнком, остановившим собственные похороны, выходит из ряда вон.

Когда в дорожно-транспортную аварию попадает беременная женщина, врачи всегда борются за обе жизни. Но в случае с жительницей канадского Торонто, которая на седьмом месяце беременности попала в жуткое ДТП, спасти не удалось никого, включая недоношенного младенца, которого медики, как водится в подобных случаях, экстренно извлекли из материнского чрева в надежде на спасение его жизни.

Однако во время двойных похорон из маленького гробика, куда было помещено тело погибшего новорожденного, раздался громкий плач. Горем убитые родственники услышали первые крики своего малыша в момент, когда его гроб опускали в могилу, пишет сообщество «ДЕТИ. Необъявленная война» в соцсети «ВКонтакте».

Конечно младенца немедленно доставили в ближайшую больницу, где врачи кроме как назвать чудом, не смогли больше ничем объяснить подобное явление, ведь смерть недоношенного ребенка была официально констатирована опытными медиками.

Кстати, подобные случай, но с печальным финалом был описан пару лет назад в издании Times of India. В публикации шла речь о недоношенной девочке, которая не смогла дышать после рождения, скончавшись прямо в родильном зале. Когда семья готовила могилу для погребения, младенец вдруг закричал, но скорая помощь добиралась до кладбища слишком долго (по словам родителей, полтора часа), девочке стало хуже, и она умерла во второй раз.

Медики уверяют, что не недоношенные дети очень часто не могут дышать в момент рождения и не подают признаки жизни в первые минуты.