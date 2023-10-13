Неведомая сила: жуткие истории людей, повстречавших полтергейста — выжили не все

Хоть явление полтергейста уже научно объяснено, случаи происходят с по всему миру с завидной регулярностью. Портал «Сиб.фм» публикует подборку самых жутких историй столкновения людей и «шумных духов».

Полтергейст (в переводе с немецкого языка «шумный дух») может быть вызван сгущением энергии вакуума в квантовом поле, уверяют учёные-физики всего мира. Однако психиатры оправдывают появление призраков и духов в реальном мире самовнушением человеческого мозга, пишет Дзен-канал «Искатели паранормального».

Как бы там ни было в научном мире, случаи появлений полтергейста в реальности фиксируются довольно часто и по всему миру. Человечество наблюдает за этим явлением квантового поля достаточно давно и уже систематизировало информацию об этих «шумных духах»:

· активность полтергейстов сосредоточена на одном доме или конкретном человеке;

· чаще всего внешне похож на обычного призрака;

· природа духа всегда агрессивная и жестокая;

· проявление «шумного духа» чаще всего связано с насилием в отношении людей, проживающих в доме: царапины, укусы и даже удушья;

· не редки случаи левитации, проблемы с электричеством и странные запахи;

· известны случаи «застревания» полтергейста на кладбищах;

· первые признаки присутствия «шумного духа» — самопроизвольное передвижение или падение предметов в пространстве;

· «застрять» и обитать в доме полтергейст может на протяжении многих лет;

· могут перемещаться за людьми, с предметами или самостоятельно в другие дома;

· прогнать «шумного духа» может лишь сильнейший и опытный экстрасенс (единицы по всему миру), но чаще всего люди просто съезжают из домов, где живёт полтергейст.

Самые жуткие истории проявления этого паранормального явления, читайте ниже.

ПОЛТЕРГЕЙСТ ДОВЁЛ ДО САМОУБИЙСТВА

В 1960-том году по небольшому бразильскому городку под названием Жаботикабал, что в штате Сан-Паулу, поползли слухи – в доме юной горожанки Марии завелся «шумный дух». Поначалу девушка рассказывала соседям, что мебель в комнатах передвигается сама собой и даже падает. Затем столы, стулья и шкафы начали буквально летать с невероятным грохотом по всему дому.

Спустя некоторое время полтергейст перешёл к хозяйке жилища. Первые нападения он производил камнями, попросту бросая их в напуганную Марию. Причем с каждым разом вес камней становился всё больше и в конце концов достиг девяти килограммов. Девушка ходила в ссадинах и ранах.

Местные колдуны помочь ей не смогли, и ситуация со временем лишь усугубилась. «Шумный дух» перешёл в открытое наступление: он кусал девушку, вгонял в её тело иглы до такой степени, что ей приходилось обращаться за медицинской помощью (хирург извлекали иглы при помощи скальпеля).

Однажды полтергейст пытался задушить спящую хозяйку дома, а её одежда самопроизвольно загорелась на ней. Девушка, доведённая до отчаяния, в очередной раз обратилась за помощью к экстрасенсам. Среди них нашёлся опытный человек, который выяснил, что Мария в прошлой жизни была «чёрной ведьмой», а «шумный дух» в её доме – это призрак человека, которого она мучила в своей прошлой жизни.

Однако изгнать духа он не смог и, к сожалению, девушка не выдержала натиска потустороннего явления и покончила жизнь самоубийством, чтобы прекратить этот кошмар.

ДУХ ВИСЕЛЬНИКА ИЗГНАЛИ ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ

В нашей стране также происходят паранормальные явления, связанные с полтергейстом. Так, в 2015 году в Ижевске, мать с дочерью, только въехавшие в купленную на «вторичке» трехкомнатную квартиру стали замечать неладное.

На первых порах «шумный дух» проявлял себя по классической схеме – шуршал полиэтиленовыми пакетами, шлёпал босыми ногами по линолеуму, передвигал мелкие предметы (забросил конфорку от плиты в чайник, менял местами чашки на столе, разбрасывал по полу хлеб).

После он перешёл к более активным действиям. Создавая эффект присутствия невидимке в квартире, громко дышал за спинами обитателей (мамы и дочки), передвигал острые, режущие предметы, подкидывая их в поле зрения испуганных женщин.

Дальше-больше: люстра в большой комнате раскачивалась сама собой, телевизор включался самопроизвольно и чаще всего по ночам.

Когда хозяйка жилья поделилась информацией с соседями по площадке, те рассказали ей, что в этой квартире повесился мужчина. Это натолкнуло женщин на мысль о переезде (проявления «шумного духа» они терпели в течение трёх лет и были эмоционально измотаны).

Однако полтергейст переехал вместе с ними (подобное случается нередко) и продолжил пугать маму и дочь с новой силой: гладил волосы по ночам, шлёпал ладонью по подушкам прямо перед лицом спящих женщин, толкал изнутри сидящих на диване, а позже проявился в реальности, как мужская серая тень, мелькающая по комнатам.

Ни священники, ни медиумы, приглашённые из разных городов России, помочь не смогли, пока однажды хозяйка квартиры сама не нашла в интернете метод усмирения «шумного духа». На одном из форумов, где люди обычно делятся своим опытом, она прочла, что пробивание стен обычным электрошокером может ослабить силы полтергейста или даже изгнать его. Способ сработал. Теперь жизнь ижевских женщин течёт в привычном, спокойном русле.