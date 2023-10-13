Новосибирская область присоединилась к Неделе сохранения психического здоровья, которая объявлена в России с 9 по 15 октября.

По данным ВОЗ, каждый восьмой житель планеты страдает психическими расстройствами, влияющими на физическое состояние и общение с окружающими. Причем, этому недугу подвержено всё большее количество молодежи и подростков.

Многие молодые люди испытывают огромное давление в социальных сетях, где постоянно сравнивают свои успехи и внешность с другими. Это может привести к низкой самооценке, тревоге, депрессии и другим проблемам.

Подавляющее количество сталкивается с финансовыми трудностями, такими как высокий уровень студенческих кредитов, низкая зарплата и ограниченные возможности для трудоустройства.

Также ожидания общества и семьи в отношении достижений и успеха могут быть огромными. Молодежь ощущает давление в карьере, учебе и личной жизни. Конкуренция становится жесткой, а невозможность соответствовать этим ожиданиям может вызывать стресс и тревогу.

Как сообщает департамент по социальной политике мэрии Новосибирска, для сохранения психического здоровья помогут регулярные физические упражнения, ведение здорового образа жизни, социальная поддержка и общение с близкими людьми, избегание стрессовых ситуаций.

Если вы испытываете длительное чувство тревоги, депрессию или другие серьезные проблемы психического характера, важно обратиться за помощью к профессионалам. Психологи или психиатры могут предложить эффективные стратегии лечения и поддержки.