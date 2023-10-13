Новый филиал «Новосибирской аптечной сети» открылся на Владимировской

В Новосибирске на улице Владимировской, 21/1 открыли новый филиал МП «Новосибирская аптечная сеть» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

В новом здании имеется весь необходимый перечень препаратов.

Как рассказала заведующая аптеки Ольга Рябчикова, клиентов готовы проконсультировать фармацевты и помочь с выбором лекарств.

«Пока велась подготовка к открытию пункта, люди интересовались, спрашивали, когда откроется аптека. И вот, с сегодняшнего дня, у нас появились первые посетители. Будем работать», — отметила Ольга Рябчикова.

Директор по маркетингу «Новосибирской аптечной сети» Александр Мартынюк добавил, что аптека в данной локации очень востребована. Поблизости нет других аптечных пунктов, хотя построены многоквартирные дома и работает клиника. Для удобства клиентов в ближайшее время введут оплату через Face ID.

«Это новый компактный вариант аптеки, сейчас на стадии строительства находятся еще два аптечных пункта подобного формата. Наша задача – обеспечить доступность лекарственных препаратов для всех жителей города», — подчеркнула заведующая аптекой Ольга Рябчикова.

Отметим, что аптеки играют важную роль в городе, являясь неотъемлемой частью здравоохранения. Вопрос открытия новых точек крайне актуален и важен для жителей города.