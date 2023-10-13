Опубликованы результаты Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2023

Рейтинг организован РСПП, его цель – повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и рекомендации по применению».

По результатам ежегодной очной оценки Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) банк ВТБ четвертый год подряд получил наивысший класс «AAA+++» в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса – 2023, подтвердив максимально высокий уровень организации работы по предупреждению и противодействию коррупции.

По мнению экспертов рейтинга, ВТБ использует эффективные механизмы антикоррупционного комплаенс, которые отличает высокий уровень цифровизации и автоматизации процессов управления регуляторными (комплаенс) рисками. Кроме того, органы управления банка демонстрируют приверженность принципу нетерпимости коррупции во всех ее формах и проявлениях, поддерживая высокий уровень риск-ориентированной культуры при принятии решений и осуществлении надзорных функций.

В банке обеспечено ежеквартальное рассмотрение отчетов, содержащих информацию о мероприятиях в области противодействия коррупции и управления конфликтом интересов. Для управления конфликтом интересов внедрена многоуровневая система внутреннего контроля, построенная на принципах независимости подразделений и «служебной необходимости» в распределении информационных потоков. Регулярно осуществляется проведение внутренних аудитов, подтверждающих соответствие деятельности банка положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса, а также организуются программы по обучению и повышению осведомленности работников в вопросах противодействия коррупции. Также был отмечен высокий уровень зрелости риск-культуры в банке, характеризующийся общностью целей, ценностей и этических норм.

Результаты рейтинга РСПП были представлены в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса 2023. Итоговый доклад Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2023 опубликован на официальном сайте РСПП.