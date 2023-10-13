Паранормальная пятница 13-е: новые жуткие картинки в чертов день

В народе говорят, что в такую пятницу нельзя садить растения, отправляться в дорогу и веселиться. Портал «Сиб.фм» собрал самые «кровавые» факты и сопровождающие их иллюстрации для пятницы 13 октября 2023 года.

В подобную пятницу, но в 1314 году тринадцатый король Франции Филипп IV казнил Великого магистра ордена Тамплиеров Жака де Моле.

Корабль под названием «Пятница 13», построенный англичанами в XVIII веке бесследно исчез в первом же плавании.

Самое большое количество горячих споров и разногласий собрали законы, внесённые в сенат США в пятницу 13-ое в 1908 году.

В пятницу 13 октября 1973 года без видимых причин разбился авиалайнер Douglas C-118А Liftmaster с 46-тью пассажирами на борту.

В пятницу 13-го в 2015 году произошли массовые теракты в Париже.

Подобная нынешней пятница 13-тое в 1973 в СССР в небе над Московской областью произошла авиакатастрофа самолета ИЛ-62, погибло 174 человека.

Деньги, отданные в долг в пятницу 13-того, уже никогда не вернутся.

По пятница тринадцатого числа в Средневековье палачи точили топоры и публично казнили преступников.

По сути, пятница 13-тое – обычный день, но для суеверных людей эзотерики рекомендуют поставить защиту – надеть любое серебряное изделие, предварительно очищенное солью.