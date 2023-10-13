Приказ императора и взрыв моста: вышел фильм об истории создания Новосибирска

В Новосибирске создали документальный фильм об истории создания города. Смотрите видео!

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила фильм об истории создания Новосибирска. В нём научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает, как появился город на Оби. Император Александр III подписал постановление Комитета министров о строительстве у села Кривощёково моста через Обь Транссибирской железнодорожной магистрали.

«Красавец-мост был построен менее чем за три года. Начинал его возведение замечательный инженер Григорий Моисеевич Будагов – его именем названа одна их площадей нашего города, а завершал другой талантливый инженер Николай Михайлович Тихомиров. Этот мост подрывали в гражданскую войну, в него врезались большие корабли, в десятке метров пролетали реактивные самолёты, старые, заслуженные фермы заменили, одну установив, как памятник, но опоры, которым почти 130 лет, отлично служат и сегодня», — рассказывает Константин Голодяев.

Город начал своё развитие с чистого капитализма, с его жадной, хозяйской хваткой. И вскоре он становится вторым по грузообороту. На него выводится Алтайская железная дорога, соединившая Ново-Николаевск с житницами юга Сибири и Казахстана. Сюда, через транспортный узел, через средоточие водного и железнодорожного путей потекли пшеница, лес, уголь, что дало мощное развитие и торговли, и собственной промышленности, в первую очередь мукомольной. Здесь производилась большая часть всей сибирской муки. К 1913-1914 годам наш город стал одним их крупнейших в Сибири, но началось военно-революционное лихолетье.

В 1925 году в Москве решено создать огромный Сибирский край – от Омска до Бурятии и столицу его разместить в Ново-Николаевске. Население края составляло почти 10 миллионов человек. Город быстро строит административные здания, а вскоре и меняет имя. Слово Новосибирск придумал горный инженер Константин Николаевич Тульчинский. Он предрекал тогда, что через 100 лет Сибирь разовьется сильнее Североамериканских Штатов с населением двести миллионов человек.

В 1896 году происходит планировка новых улиц. И главную улицу ещё не города, а посёлка называют проспектом, при чём дают ему имя здравствующего императора Николая 2, и улица эта сразу строится в два раза шире, чем главный Невский проспект в столице. Чисто сибирские мерки. Прекрасный градостроительный старт. Уже в 1901 году посёлок Нов-Николаевский, растущий с «американской быстротой», впервые называется Сибирским Чикаго, и ещё очень даже оправдает это своё прозвище.

«И наконец-то, мирное обширное, жилое строительство. Застраивается Богданка, пр. Дзержинского, берега Оби связывает капитальный автомобильный мост и строительство перебрасывается на левый берег: Станиславского, Маркса, Титова. В 1960-70-е город возглавляет Иван Павлович Севастьянов. При нём начато строительство практически всех известных сооружений: метро, Дмитровского моста, ТЭЦ-5, ТЮЗа, цирка, реконструкция стадиона «Спартак», — говорит Голодяев.

А в 1930-х строители замахнулись на создание индустриального мегаполиса, около трети всего объёма нового строительства Сибири было сосредоточено в Новосибирске. Это заводы-гиганты Сибкомбайн, завод горного оборудования, завод Искитимцемент. На их материалах построены многие значимые объекты нашего города : самый большой за Уралом вокзал, уникальный дом науки и культуры и конечно знаменитый НОВАТ. Иностранцы, которых у нас тогда работали сотни недоумевали – зачем вам в этой сибирской глубинке такой огромный оперный театр! А ведь ещё как нужен!

Осенью 1943-го правительством принимается решение об организации в городе Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР, а ещё через 15 лет передовая академическая наука зайдёт сюда всецело, притянув восторженные, блестящие умы.

В 1962-м в городе рождается миллионный житель. Сегодня Новосибирск — самый крупный город в Сибири, третий по численности населения в России. Город транспортный, промышленный, торговый, научный. Современные технологии пронзают город.

Здесь люди даже приветы друг другу передают через камеры видеонаблюдения. А такие крупнейшие компании как Ростелеком постоянно расширяет эти возможности.

«Сибиряков всегда отличал оптимизм. Именно в этом, наверное, содержится секрет «человека новосибирского» — свободного, предприимчивого, умного, ищущего. И мы даже не будем говорить про вокзал, который сразу ставит точки и даёт понять кто здесь... Главный», — подытожил Константин Голодяев.

Ранее в рамках проекта «Пульс города N» Сиб.фм публиковал ролик о достопримечательностях Новосибирска.