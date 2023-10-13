Признаки алопеции у знаменитой Джоконды нашли врачи в Новосибирске

В Новосибирске врачи нашли признаки алопеции у знаменитой Джоконды.

Новосибирские дерматологи выявили признаки алопеции у Моны Лизы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

12 октября в музее «Россия — моя история» открылась мультимедийная выставка «Из века в век», посвященная 100-летию кожвендиспансера. Там выставили произведения известных художников. Портреты показывают, что с кожными болезнями человечество сталкивается сотни лет. Так, у Моны Лизы на полотне Леонардо да Винчи можно заметить признаки алопеции (выпадения волос — прим. ред.).

«Необходимо знать свою историю и рассказывать ее, показывать, что не одним днем формировалась служба дерматовенерологии на территории Новосибирской области», — заявил врио министра здравоохранения Константин Хальзов на открытии выставки.

Мультимедийная выставка будет работать до 12 ноября.

Напомним, что нумеролог из Новосибирска Ольга Скоромных рассказала, как пройдёт вторая чёртова дюжина в 2023 году.