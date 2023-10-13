Пятница 13-е: народные приметы на 13 октября 2023 — что нельзя делать в этот день

Отдавая дань предкам, в этот день, предшествующий Покрову Пресвятой Богородицы, нужно сменить постельное бельё и ни в коем случае не ходить по гостям.

Народный праздник под названием «Григорий Соломенный», предваряющий важную церковную дату Покрова Пресвятой Богородицы, в этом году совпал ещё и с «пятницей тринадцатое». Однако, всё по порядку.

Наши предки считали день перед Покровом особенным. Они заранее готовились к будущему празднику и старались очистить пространство вокруг себя. Так, 13 октября было принято сжигать старую солому из матрасов (в современном прочтении можно просто сменить постельное бельё и взбить подушки). Считалось, что эти действия избавляют от неприятностей и горестей.

Другим не менее важным предпраздничным мероприятием считался поход в баню и облачение в новое нательное белье, чтобы поутру 14 октября с чистой душой и телом идти в православный храм.

К основным запретам 13 октября наши предки относили приём и посещение гостей. Существовало поверье — встреча может закончится скандалами, а из дома навсегда уйдёт счастье и удача.

Другие запреты относятся к пятнице тринадцатое, совпавшей с народным днем «Григория Соломенного» в 2023 текущем году. Само число воспринимается как неблагоприятное во многих культурах мира. А день недели навлёк на себя негатив, поскольку в Средние века по пятницам палачи точили топоры и совершали казни. Потому их сочетание и породило массу суеверий, которые настоятельно не рекомендуют:

- отправляться в дорогу (самое большое число аварий и поломок транспорта ежегодно фиксируется в пятницу 13-ое);

- организовывать вечеринки и застолья (велик риск несчастных случаев);

- начинать проекты;

- сажать растения.