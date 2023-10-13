Пятница 13-е: в Новосибирске нумеролог Скоромных рассказала, чего ждать от страшной даты

Нумеролог из Новосибирска Ольга Скоромных рассказала, как пройдёт вторая чёртова дюжина в 2023 году.

Пятница 13 октября в 2023 году стала самым тяжёлым днём лунного месяца. В Новосибирске нумеролог Ольга Скоромных в беседе с «Сиб.фм» рассказала, чего ожидать от страшной даты.

По словам эксперта, в пятницу 13-е нужно быть аккуратными, не поддаваться на авантюры, не идти на риски и вести себя осторожнее за рулём.

«Не потому что этот день сам по себе опасный, а потому что люди испокон веков нагружали его негативом. Люди переживают, что этот день может стать плохим. Тринадцать в переводе на арканы — это аркан смерти. Но смерть — это трансформация», — объясняет нумеролог.

Как отмечает Ольга Скоромных, 13 октября — это прекрасный день для того, чтобы изменить свою жизнь.

«Сегодня очень здорово избавиться, например, от долгов. Внести платёж побольше. Если это отношения, которые тянут вниз, то сегодня — хороший день, чтобы расстаться или поговорить об этом», — подчёркивает она.

Собеседница также добавила, что сегодня можно попробовать бросить пить и курить. Нумеролог рекомендует 13 октября заняться очищением квартиры, избавлением от негативных мыслей, освобождением от обид, а также отказаться от суеты и конфликтов.

«Сегодня можно завершить то, что нам не нужно в будущем. В том прекрасном будущем, о котором мечтаем. Конечно, этот день несёт в себе неблагоприятную энергию. Но мы пользуемся этой силой для того, чтобы избавиться от ненужного», — заключает Ольга Скоромных.