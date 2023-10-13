Работникам новосибирской «скорой» хотят назначить дополнительные выплаты

В Новосибирской области разработаны меры по стимулированию работников скорой помощи.

В Новосибирской области разработаны меры по стимулированию работников скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на совещании.

В заседании приняли участие ВРИО заместителя губернатора области Сергей Нелюбов, председатель комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, а также сотрудники скорой медицинской помощи.

По словам главного врача новосибирской Станции скорой медицинской помощи Александра Балабушевича, в Новосибирске ежедневно работает до 100 бригад скорой помощи, которые оказывают до 15 вызовов в сутки. Время прибытия "скорой" по экстренным случаям, таким как инфаркт, составляет в среднем 18,5 минуты, при инсульте — 19 минут, а при ДТП — 13 минут. Врачи станции медицинской помощи имеют среднюю заработную плату свыше 100 тысяч рублей, а средний медицинский персонал — более 50 тысяч рублей.

«Однако, уровень кадрового обеспечения врачами составляет 67,5%, а среднего медицинского персонала — 62,8%. Проблема с недостатком кадров остается актуальной», — сказал он.

В этом году медицинские колледжи региона впервые приняли студентов по направлению скорой медицинской помощи по целевому направлению. В следующем учебном году медицинский университет планирует открыть клиническую ординатуру по специальности "врач скорой медицинской помощи".

«Администрация Новосибирской области рассмотрит предложения, вынесенные на сегодняшней коллегии, по введению дополнительных стимулирующих мер для работников службы. Мы осознаем, что качественная и доступная экстренная медицинская помощь — это залог сохранения здоровья и спасения жизней жителей нашего региона», — подчеркнул Сергей Нелюбов.