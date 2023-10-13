Россиян с 12 октября сажают в тюрьму за сбор грибов: к каким видам лучше не прикасаться — список

Сбор редких видов грибов в российских лесах с 12.10.2023 приравнен по тяжести наказания к убийству человека. Портал «Сиб.фм» публикует подробный список краснокнижных растений.

Нововведения в закон об уголовной ответственности за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ, делятся по группам:

· физические лица:

- штраф до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до четырех лет за сбор редких грибов,

- штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет за незаконное приобретение или продажу;

· лица, использующие служебное положение:

- штраф до 2 млн рублей или лишение свободы до шести лет за сбор краснокнижных грибов,

- штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до семи лет за покупку или продажу;

· группа лиц по предварительному сговору:

- штраф до 2 млн рублей и лишение свободы сроком до восьми лет за сбор,

- штраф от 3 млн и лишение свободы сроком до девяти лет за приобретение и продажу.

По экспертному мнению миколога, главы Союза грибников России Михаила Вишневского под запрет попали только редчайшие грибы:

- грифола курчавая или гриб-баран,

- вешенка семгово-соломенная,

- лейкопаксиллус лепистовидный,

- боровик красно-желтый,

- мокруха желтоножковая,

- мокруха войлочная,

- перечный гриб рубиновый,

- шишкогриб хлопьеножковый,

- ежовик альпийский,

- меланопория каштановая,

- полипорус зонтичный,

- спарассис курчавый, грибная капуста,

- болетопсис бело-черный,

- трюфель летний.