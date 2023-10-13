Россиян с 12 октября сажают в тюрьму за сбор грибов: к каким видам лучше не прикасаться — список

Сбор редких видов грибов в российских лесах с 12.10.2023 приравнен по тяжести наказания к убийству человека. Портал «Сиб.фм» публикует подробный список краснокнижных растений.
Нововведения в закон об уголовной ответственности за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ, делятся по группам:
· физические лица:
- штраф до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до четырех лет за сбор редких грибов,
- штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет за незаконное приобретение или продажу;
· лица, использующие служебное положение:
- штраф до 2 млн рублей или лишение свободы до шести лет за сбор краснокнижных грибов,
- штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до семи лет за покупку или продажу;
· группа лиц по предварительному сговору:
- штраф до 2 млн рублей и лишение свободы сроком до восьми лет за сбор,
- штраф от 3 млн и лишение свободы сроком до девяти лет за приобретение и продажу.
По экспертному мнению миколога, главы Союза грибников России Михаила Вишневского под запрет попали только редчайшие грибы:
- грифола курчавая или гриб-баран,
- вешенка семгово-соломенная,
- лейкопаксиллус лепистовидный,
- боровик красно-желтый,
- мокруха желтоножковая,
- мокруха войлочная,
- перечный гриб рубиновый,
- шишкогриб хлопьеножковый,
- ежовик альпийский,
- меланопория каштановая,
- полипорус зонтичный,
- спарассис курчавый, грибная капуста,
- болетопсис бело-черный,
- трюфель летний.