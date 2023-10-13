Руководство ЗСЖД провело встречу с игроками ВК «Локомотив» перед новым игровым сезоном

В четверг, 12 октября, состоялась встреча с игроками и тренерским штабом волейбольного клуба «Локомотив» в управлении Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске. Участие во встрече приняли начальник магистрали Александр Грицай, заместитель Полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе Федор Дедус и врио заместителя губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

- Продуманная работа тренеров на протяжении нескольких лет, тренировочная база, стратегия на воспитание молодых игроков дают как раз тот результат, при котором клуб называется одним из лучших в стране. Зрелищные игры, командный дух и атмосфера, которая царит на арене – все это дарит болельщикам неповторимые эмоции, и привлекает все больше поклонников волейбола. Игры проходят с аншлагами, — сообщил Александр Грицай.

Он добавил, что болельщики, безусловно, поддержат команду, и будут с нетерпением ждать ярких домашних побед.

Федор Дедус выразил надежду, что «Локомотив» порадует своими выступлениями, а болельщики, приезжающие в Новосибирск на игры с разных уголков Сибири, создадут атмосферу победы.

Сенатор Российской Федерации Александр Карелин адресовал волейболистам видеообращение с пожеланиями в новом сезоне интересных игровых решений и достижения высоких результатов.

На сегодняшний день, основной состав клуба на 50% сформирован из молодых игроков системы новосибирского «Локомотива».

На встрече новым игрокам команды, а также членам тренерского состава вручили, по традиции, фуражки железнодорожников. Спортсмены также получили клубные футболки.

Отметим, что домашние встречи проходят в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена», который могут посетить болельщики в Новосибирске.

В текущем сезоне ВК «Локомотив» участвует в Кубке России и в Чемпионате России среди мужских команд. «Локомотив» в финале четырех Кубка Столетия, который прошел в Калининграде в октябре 2023 года, завоевал бронзовые медали первого турнира нового сезона 2023 – 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спрос на услугу сопровождения маломобильных граждан на железнодорожных вокзалах в Новосибирской области вырос на четверть с начала года.