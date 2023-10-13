С 1 ноября россиян ждет надбавка к пенсии: кому увеличат выплаты

С 1 ноября достигшие 80 лет пенсионеры получат надбавку к пенсии. Также ее получат инвалиды, у которых в ноябре будет установлена I группа инвалидности. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Так, достигшие 80 лет пенсионеры получат надбавку в размере 7567 рублей. Прибавка устанавливается в беззаявительном порядке. Инвалиды с установленной I группой инвалидности, получат такую же сумму.

Юрист уточнила, что прибавка не устанавливается второй раз, если инвалид І группы достигает возраста 80 лет.

На надавку к пенсии могут рассчитывать и пенсиоенры, у которых появились иждивенцы.

«Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 7567 рублей 33 копейки. Такую прибавку могут получить люди, у которых появились иждивенцы», — подчеркнула Красовская.

Такую прибавку может получить пенсионер, если в октябре 2023 года он принес заявление по факту рождения ребенка. Или в случае, когда пенсия заявителя-пенсионера меньше, чем у его супруга-пенсионера. При наличии одного иждивенца прибавка составит 2522 рублей, при двух — 5044 рубля.