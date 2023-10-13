Сколько лет Новосибирску и другие факты истории города

Считается, что чем старше город, тем больше у него загадок, тем интереснее история. Биографии Петербурга, Москвы интригуют тайнами и открытиями. Нашему городу всего 130 лет, но и у него есть чем поразить как исследователя, так и простого обывателя. В этом сюжете — ключевые моменты и самые любопытные факты истории Новосибирска.

Старше Рима или Санкт-Петербурга? Сколько на самом деле лет Новосибирску

Официальной точкой отсчёта истории Новосибирска принято считать 1893 год, когда император Александр III подписал постановление Комитета министров о строительстве у села Кривощёково моста Транссибирской железнодорожной магистрали. Хотя, как пояснил новосибирский краевед Константин Голодяев, можно брать за точку отсчёта и 1892 год, когда прибыли первые рабочие на строительство станции «Обь».

Но в последние годы краеведы всё чаще напоминают, что история места в «доновосибирскую эру» была не менее интересна, а историю города возможно считать от того самого Кривощёкова, которое появилось на этой территории в начале XVIII века.

А самые первые поселения людей возникли здесь и того раньше: согласно археологическим раскопкам, на территории нынешнего Октябрьского района на месте жилмассива «Европейский берег» люди жили ещё 5000–6000 лет назад, т. е. ещё до нашей эры, даже раньше знаменитого древнего Рима.

Получается, были все основания считать наш город как минимум ровесником Санкт-Петербурга? Почему же этого не случилось? Не потому ли, что город, изначально обладавший дерзостью планов, столичными амбициями и открытостью ко всему новому, хотел войти в историю как город молодой энергии, как юниор, в обгон времени покоривший олимпийский пьедестал?

Мост как судьба

Так или иначе, но официальная история города начинается именно со строительства моста. Соорудили его менее чем за три года. Начинал возводить его замечательный инженер Григорий Моисеевич Будагов, а завершал другой талантливый инженер — Николай Михайлович Тихомиров. Сегодняшние новосибирцы сохранили память об основателях города. Именем Будагова названа одна из площадей Новосибирска. А в честь Тихомирова компания «Мета» недавно возвела жилой небоскрёб, который, кстати, был признан одним из лучших в России — на церемонии вручения федеральной премии Urban Awards 2021 его назвали победителем в номинации «Лучший жилой небоскрёб». Комплекс из двух красавиц — башен-высоток — построили в Октябрьском районе — районе, откуда когда-то и началась история города. Арочные своды на фасаде здания напоминают о мосте, а паттерн в виде буквы «Т» — отсылка к фамилии инженера.

Движение по мосту началось 31 марта 1897 года. И хотя он был спроектирован по строительным нормам конца XIX столетия и рассчитан на сравнительно небольшие нагрузки, прослужил он почти сто лет.

Этот мост подрывали в гражданскую войну, в него врезался пароход, в десятке метров с рёвом пролетал реактивный самолёт, но опоры, которым почти 130 лет, надёжно служат и сейчас — заменили лишь старые, отработавшие своё фермы.

Сегодня на набережной Оби в парке «Городское начало» можно увидеть одно из пролётных строений легендарного моста — в 1990-х годах при реконструкции моста его решили сохранить и сделать частью мемориала в память о первостроителях.

Строительство железнодорожного моста привело в движение всё вокруг. Железнодорожная отрасль в то время была передовым краем научно-технического прогресса. А выгодное расположение — тогдашний центр России, где пересекались все дороги — сухопутные, речные, а теперь и железнодорожные, — сразу привлекли сюда и малый, и крупный бизнес.

Уже в первый год существования посёлка мостостроителей «Записки Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества» сообщали, что в районе строительства с невероятной быстротой вырос населённый пункт, который, по-видимому, будет иметь солидное будущее как крупный торговый центр. В 1895 году посёлок назвали было Александровским — в честь строительства храма Александра Невского, но вскоре переименовали в Ново-Николаевский — в честь здравствующего императора.

Догнать и перегнать

Кому много дано, тот на многое и дерзает. Вот и ново-николаевцы планку себе сразу поставили самую высокую: за образец брали не провинциальные города, а столицы. Уже через два года после приезда мостостроителей в малоизвестном посёлке с населением около 3–4 тысяч человек собрался сход жителей, на котором решили: не хотим быть селом, хотим быть городом, и направили письмо с соответствующей просьбой к томскому губернатору. И хотя добиться такого статуса удалось лишь через 9 лет — в 1904 году, всё равно — это фантастически короткий срок.

Примечательно, что хоть первую заявку на статус города и отклонили, но, как рассказал новосибирский краевед Константин Голодяев, уже через год, в 1896 году, был создан перспективный план посёлка. И главную улицу в этом ещё посёлке назвали проспектом, дав ему имя императора Николая II — Николаевский. И спланировали с сибирским размахом: ширина проспекта — 56 метров. Даже главный Невский проспект в столичном Санкт-Петербурге в своём начале вдвое уже — 25 метров. Дерзко и перспективно!

Тогда же, в 1896 году, в Ново-Николаевске состоялся и первый кинопоказ, то есть кино в провинциальный сибирский посёлок пришло через год, после того как его увидели Париж, Петербург и Москва. Дальше — больше. В 1901 году посёлок, растущий «с американской быстротой», в прессе впервые назвали Сибирским Чикаго. В 1902 году появились первые открытки с видами посёлка на русском и французском языке, изданные московской фототипией, а в 1904 году был подготовлен первый альбом с видами города.

К началу Первой мировой войны Ново-Николаевск с населением около 60 тысяч человек стал крупным транспортным узлом, вторым по грузообороту и одним из крупнейших городов Сибири. На него была выведена Алтайская железная дорога, соединившая его с житницами юга Сибири и Казахстана. Сюда, на перекрёстки водных и железнодорожных путей, стекались пшеница, уголь и лес, что стало мощным толчком для развития не только торговли, но и собственной промышленности.

В 1910 году в городе было десять мельниц с общей производительностью в 12 млн пудов в год, 10 маслобойных заводов, около 200 столярных, слесарных, кузнечных, сапожных, пошивочных, хлебопекарных мастерских, 212 торговых заведений, а также библиотека и типография. Самым крупным промышленным предприятием был завод «Труд», основанный в 1904 году, на котором выпускались запасные части мельничных механизмов, сельскохозяйственных машин и оборудование для маслозаводов.

Кроме того, в городе появились отделения крупнейших российских банков, имевших отделения и за рубежом, а также главная сибирская контора «Международной компании жатвенных машин» американца Моргана.

В 1912 году Ново-Николаевск стал первым в России городом, где ввели всеобщее начальное образование. А в 1916 году здесь появилась первая музыкальная школа, где обучали игре на фортепиано, скрипке, виолончели и других инструментах.

В годы Первой мировой Ново-Николаевск нашёл возможность разместить 15 690 мобилизованных военных, три амбулатории, сотни семей беженцев, заботился о более чем трёх тысячах семей воинов, призванных в действующую армию.

Военно-революционное лихолетье не смогло помешать амбициозной мечте горожан об индустриальном мегаполисе, а возможно, в какой-то мере и помогло ей осуществиться.

Здесь будет Новая Сибирь

В 1925 году в СССР решили провести большую административно-территориальную реформу. В результате был образован огромный Сибирский край — от Омска до Бурятии, с почти 10-миллионным населением, который просуществовал пять лет. А столицей его был определён Ново-Николаевск, куда из Омска были переведены все органы управления. Так наш город официально несколько лет был столицей Сибири. Новому статусу надо было соответствовать, нужны были и административные здания, и в двадцатых — начале тридцатых годов строительство в городе шло гигантскими темпами.

Заодно решили дать городу и другое имя, чтобы оно больше соответствовало духу нового времени. Название Новосибирск придумал горный инженер Константин Николаевич Тульчинский, который был уверен, что через 100 лет Сибирь будет развита сильнее, чем США.

Город, появившийся на стыке времён, в период революционных идей, ломки стереотипов, с необыкновенной скоростью устремился в будущее, распахнув двери для экспериментов во всех сферах — строительной, культурной и других. Новосибирск хотел быть впереди — по площади, по инновациям, по размаху.

Если вокзал — то самый большой за Уралом, если театр, то самого сложного жанра — оперный. А если театральное здание — то не обычное, а уникальный дом науки и культуры, самый большой в стране и напичканный инновационными техническими решениями, обогнавшими время, некоторых из которых ещё даже не существовало, их только собирались придумать.

В это же время появляются и заводы-гиганты — «Сибкомбайн», завод горного оборудования.

Благо для такого мощного рывка вперёд были все условия. В том числе и доступные, собственные строительные материалы. В 1927 году в районе реки Берди были обнаружены большие запасы известняка и глинистых сланцев, пригодных для производства качественного цемента. И к октябрю 1934-го в этом месте был построен мощный цементный завод, который получил название Чернореченский.

Сегодня это известный производитель «хлеба для строительства» — АО «Искитимцемент» (управляющая компания — АО «ХК «Сибцем»). С момента ввода завода в эксплуатацию здесь произведено более 87 миллионов тонн клинкера и 113 миллионов тонн цемента. Продукция предприятия использована при возведении вокзала «Новосибирск-Главный», Театра оперы и балета, цирка, аквапарка и других знаковых объектов города и региона. Завод остаётся одним из основных поставщиков цемента для нужд строителей Новосибирска, выпускает самые востребованные марки цемента, пригодные для разного вида строительных работ. И сегодня самые важные стройки — дома, мосты, дороги — тоже «стоят» на цементе искитимского завода.

Всё для Победы!

Великая Отечественная война унесла жизни 33 000 новосибирцев — их фамилии увековечены на пилонах Монумента Славы в Ленинском районе. Более 200 наших земляков стали Героями Советского Союза, а летчик-истребитель А.И. Покрышкин стал первым в стране воином, кто удостоился этого звания трижды.

А Новосибирск стал одним из ключевых центров оборонной промышленности страны. Сюда эвакуировали около 50 предприятий, почти 40 госпиталей, сотни тысяч людей, из которых около 80 тысяч — ленинградцы.

Интересно, что заводы размещались как уже на работающих предприятиях, так и в самых неожиданных местах. Например, известный всем новосибирцам кинотеатр «Победа», который в то время ещё назывался «Октябрь», всю войну выпускал патроны — там разместились цеха завода им. Коминтерна, эвакуированного из Ленинграда.

А некоторые заводы вообще работали, что называется, с колёс: разгружались на месте, станки ставили прямо на землю, подключали и работали. Стены цехов возводились вокруг уже потом. И это осенью и зимой в Сибири!

Рабочие трудились и за себя, и за тех, кто ушёл на фронт, выполняя как минимум две нормы за смену. Были и рекорды производительности труда всесоюзного значения, которые сегодня трудно даже представить: слесарь-разметчик Н. Санин, встав на фронтовую вахту в честь защитников Сталинграда, выполнил задание на 51 000 процентов, заменив труд 241 разметчика и 250 слесарей. Каждый второй истребитель Як был выпущен в Новосибирске, каждый третий боеприпас изготовлен в Новосибирской области.

Эвакуированные предприятия дали старт развитию в городе новых отраслей: в Новосибирске появляются электро- и радиопромышленность, чёрная и цветная металлургия. 23 февраля 1942 года первую продукцию выпустил оловозавод.

На хранение в Новосибирск привезли и тысячи музейных экспонатов. В ещё недостроенном здании Театра оперы и балета разместились экспонаты государственных музеев Москвы, Ленинграда, Смоленска, Новгорода, Севастополя и других городов.

Везли к нам не только культурные ценности, но и животных из цирков и передвижных зоопарков. На территории автобазы, что напротив нынешнего Центрального рынка, организовали зообазу Госциркобъединения, где была собрана лучшая в стране коллекция диких животных, давшая начало нашему знаменитому зоопарку.

18 сентября 1941 года берега Оби связал первый мост. Он был временным, понтонным. Тем не менее это значительно упростило связь между районами города. Кстати, в Новосибирске на правом и левом берегу были разные часовые пояса: когда на левом, например, был полдень, на правом — уже час дня.

Во время войны в Новосибирске оказались и лучшие творческие силы страны: Ленинградский театр драмы имени Пушкина, Ленинградский ТЮЗ, государственный театр кукол Сергея Образцова, Украинский театр оперы и балета им. Шевченко, Ленинградская филармония с симфоническим оркестром. В ДК им. Октябрьской революции размещался эстрадный оркестр Леонида Утёсова.

В городе жили известные композиторы — Матвей Блантер, Георгий Свиридов, Оскар Фельцман и другие. На углу ул. Коммунистической и Красного проспекта есть дом, который называют «Дом артистов». В нём на подселении жили знаменитые киноактёры — Николай Черкасов, игравший в фильме «Александр Невский» самого Невского, Николай Симонов, исполнявший роль Петра в фильме «Пётр Первый», и другие.

А 9 июля 1942 года в Новосибирске состоялось одно из первых исполнений Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. Её исполнил симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. Спустя месяц эта симфония прозвучала в блокадном Ленинграде.

Удивительно — война в разгаре, а осенью 1943-го правительство принимает решение об организации в Новосибирске Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР. Пройдёт ещё 15 лет, и для передовой академической науки будет выстроен целый Академгородок, который привлечёт лучшие научные умы и талантливую молодёжь и на весь мир прославит Новосибирск как научный центр.

12 мая, спустя всего несколько дней после Победы, в Новосибирске открылся Государственный театр оперы и балета. Премьера символична — опера Михаила Глинки «Иван Сусанин». Когда хор начал исполнять финал: «Славься ты, русская наша земля!», зрители встали и стали подпевать хору. Потом долго не смолкали аплодисменты — так люди аплодировали общей Победе и героизму всего народа.

В честь 70-летия Победы за выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество и массовый трудовой героизм, проявленный новосибирцами в годы войны, городу было присвоено международное звание «Город Воинской и Трудовой Славы». А три года назад Новосибирск получил ещё одно почётное звание: «Город трудовой доблести».

Послевоенные годы

Как ни тяжелы военные испытания, но для Новосибирска они стали очередным мощным толчком к развитию. Эвакуированные предприятия дали старт новым отраслям. После войны в городе появляются новые заводы, которые выпускают важную для страны продукцию.

Так, в 1949 году с основания Научно-исследовательского института вакуумной техники с опытным заводом НИИ-617 начинается история одного из старейших предприятий Новосибирска — АО «НЗПП Восток». Сегодня это ведущий российский разработчик и производитель электроники, операционных усилителей, фотоприёмных устройств и датчиков. Завод производит продукцию с нуля — от разработки до внедрения, предлагая инновационные технологические решения.

В это же время возобновляется активное строительство жилья. Застраиваются улица Богдана Хмельницкого, проспект Дзержинского, в 1955 году берега Оби связывает капитальный автомобильный мост, и начинается ускоренное освоение левого берега. Здесь появляются новые жилые кварталы, электротехнический институт, телецентр.

Как покоряли Обь

Сегодня Новосибирск уже невозможно представить без Обского водохранилища, которое горожане гордо называют морем, и без микрорайона ОбьГЭС. Между тем всё это появилось лишь в середине прошлого века.

Вообще-то, идея построить в Новониколаевске ГЭС зародилась ещё в царской России, причём сначала её хотели построить на реке Ине. Однако Первая мировая война и революционные события, а затем и война гражданская помешали этим планам.

После революции принятый в России знаменитый Государственный план электрификации (ГОЭРЛО) дал толчок развитию гидроэнергетики. В 1933–34 годах была разработана схема, по которой на всём протяжении Оби, вплоть до Северного Ледовитого океана, собирались построить целых 10 гидроэлектростанций.

Но в планы вновь вторглась война — на этот раз Великая Отечественная. В послевоенные годы о строительстве 10 станций не могло быть и речи — ресурсов не хватало. Поэтому было принято решение возвести ГЭС в первую очередь там, где она была нужнее всего. И это был Новосибирск.

После войны город отчаянно нуждался в большом количестве электрической энергии. В военные годы в Новосибирской области работали около 150 промышленных предприятий, много электроэнергии требовало и развитие в городе ядерной энергетики. Поэтому в 1950 году вышло Постановление Совета министров СССР о строительстве ГЭС, после чего на одной из крупнейших в мире рек начались изыскания.

Рассмотрели 14 вариантов строительства створа плотины в разных местах. Наиболее благоприятным оказалось размещение в Нижних Чёмах, и строительство развернулось именно здесь.

Это была удивительная стройка! Тот редкий случай, когда в масштабном проекте не использовали труд заключённых. Стройка была объявлена всесоюзной комсомольской, энтузиасты съезжались сюда со всей страны, среди них было много ветеранов войны, что создавало на стройплощадке совершенно особую атмосферу. Новосибирские предприятия, заинтересованные в скорейшем запуске ГЭС, выделяли для строительства собственные дополнительные отряды рабочих. Люди шли сюда по велению сердца. Они хотели жить лучше, понимали важность своего дела, и потому готовы были преодолеть любые трудности.

А трудности были, и немалые. Обь — река своенравная, и покорилась не сразу. С первого раза перекрыть её не удалось. Тогда, впервые в истории, применили принципиально новый метод — грунт стали сбрасывать самосвалами с двух берегов, ведя отсыпку навстречу друг другу, а не с понтонного моста. Для этого инженеры придумали каменные гирлянды: в огромные бетонные валуны весом более тонны вбивали металлический стержень, обматывали арматурным железом и бросали в реку в связках по четыре-пять штук.

Благодаря героизму, воле и единому душевному порыву строителей Новосибирскую ГЭС удалось построить в немыслимо короткие сроки: в течение трёх лет, с 1957 по 1959 год, были введены в работу все 7 гидроагрегатов. А в 1961 году Государственная комиссия приняла Новосибирскую ГЭС в постоянную эксплуатацию.

Память о подвиге строителей предприятия бережно хранит музей ГЭС. Уникальную фотолетопись вёл профессиональный фотограф Борис Соломонович Мордуховский, специально направленный из Ленинграда, чтобы ежедневно фиксировать колоссальный размах всесоюзной стройки.

Всё только начинается

В 1962 году в Новосибирске родился миллионный житель. Город был признан самым быстрорастущим в мире. Путь со дня основания до миллионного жителя он прошёл за 70 лет. Чикаго, с которым его часто сравнивают, для этого потребовалось на пять лет больше. А Москве — несколько столетий.

Сегодня Новосибирск — самый крупный из сибирских городов, третий по численности населения в России. Город транспортный, промышленный, торговый, учёный, заслуженно претендующий на, пусть теперь и неофициальный, статус столицы Сибири. Город, где, по признанию предпринимателей из компании «БЭСТ», хорошие условия для бизнеса, что позволяет новым компаниям достаточно быстро достигать регионального уровня.

А ещё Новосибирск пронизан современными технологиями. Телекоммуникационные сервисы компании «Ростелеком» стирают границы стран и городов, а в какой-то мере и само понятие провинции, позволяя идти в ногу со временем и быть в курсе всего, что происходит в мире. В Новосибирске практически каждому жителю доступны современные коммуникации и такие популярные цифровые решения как видеонаблюдение. Всё востребованнее становится и услуга «умный дом». Если в 2022 году её подключили 129 домохозяйств, то в январе–феврале текущего года — 94. Сервис позволяет оборудовать дом системой датчиков и устройств, которые умеют распознавать изменения обстановки в помещении и реагировать на них заданным образом.

И даже привычные услуги, такие как курьерские службы, трансформируются. Например, одна из крупнейших курьерских компаний «СДЭК», родом тоже из Новосибирска, стала настоящей экосистемой сервисов и помогает не только жителям области, но и бизнесу. Тут и логистика, и склады (CDEK Fulfilment), и роботизированная сортировка посылок, и сервис приёма платежей (CDEK PAY), и многое другое.

В заключение хочется напомнить о том, что историю города создают люди. Отличительные черты новосибирцев — оптимизм, креативность и смелость. Поэтому самые яркие события нашей истории ещё впереди.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»



Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК



Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»



Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский Государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

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