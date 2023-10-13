Скрытый брак: владельцы iPhone с iOS 17 пожаловались на неожиданную проблему

Любимые многими россиянами iPhone с iOS 17 начали жить своей жизнью, независимо от владельца.

Самостоятельно выключаются и включаются посреди ночи, утром владельцы не видят на смартфоне экран ввода пароля, который указывает на то, что, действительно, была перезагрузка, в данных о расходе заряда батареи показано, что гаджет находился в выключенном состоянии несколько часов – подобное странное поведение iPhone после установки iOS 17 описывают многие тысячи пользователей по всей России.

По их словам, итогом таких ночных странностей становятся упущенные звонки и необходимость вводить пароль при разблокировке экрана, так как Face ID не работает при первой попытке после перезагрузки.

Сейчас айфоноводы активно обсуждают в социальных сетях и на форумах свой опыт, а также ищут причины. По одной из версий – подобные самостоятельный действия смартфонов помогает уменьшить расход батареи, пишет издание «Газета.ru».

Знатоки рекомендуют проверить, перезагружается ли iPhone по ночам, открыв «Настройки», найти пункт «Аккумуляторы» и выбрать там меню с диаграммой «Последние 24 часа».

Среди других жалоб после обновления операционки владельцы выделяют, подозревая скрытый брак в устройстве и технологическую недоработку в ПО:

· iMessage в iOS 17 не распознает сообщения в чатах;

· неправильно отображает размер приложений;

· перестал работать виджет с погодой;

· перестала работать зарядка по MagSafe;

· перестает работать кнопка питания для выключения экрана.