«Спасибо за теплый прием»: завершилась лагерная смена для детей из ЛНР

В санаторном оздоровительном центре круглогодичного действия «Березка» закончилась смена для 96 детей из Луганской Народной Республики. За это время они побывали в зоопарке, на новой ледовой арене, познакомились с олимпийским чемпионом и моделью.

Программа для ребят из ЛНР практически ничем не отличалась от постоянной программы центра, ее расширили приездом гостей и экскурсиями. Дети продолжали учиться и посещали лечебные процедуры.

В числе экскурсионных мест – Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило и многофункциональная ледовая арена «Сибирь-Арена», на которой ребята учились играть в хоккей с мячом, а после получили шапки с символикой хоккейного клуба «Сибирь» от талисмана команды – Снеговика.

За время отдыха дети познакомились с известными новосибирцами: вышли на зарядку с олимпийским чемпионом Евгением Подгорным, учились позированию и моделингу у модели Ирины Кичигиной и руководителя модельного агентства Global Russian Models Любови Ухаловой.

В программе смены были мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, мультипликации, робототехнике и виртуальной реальности, кукловождению, показы спектаклей, сдача норм ГТО, тематические огоньки, вечерние программы, дискотеки и другие мероприятия. На территории центра работал психолог, который был готов поговорить с ребятами и помочь.

Коллектив центра «Березка» поблагодарили родители. Они отметили высокую организацию досуга, обучения и лечения: «Спасибо за ваш отличный коллектив, который провел массу прекрасных мероприятий для детворы! Моя дочь, как и подавляющее большинство детей, плакала и не хотела от вас уезжать»; «Спасибо за теплый прием, за вкусную еду, положительные эмоции, массу классных впечатлений, организацию досуга, учебного процесса, и многое-многое хорошее, что сделали для наших деток. Ребенок нехотя уезжал – это дорогого стоит»; «Выражаю благодарность всем, кто занимался нашими детьми. Дочь впервые поехала на такой отдых. Очень довольна».