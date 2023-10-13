Техноэксперт Мокеев рассказал, как уменьшить расход заряда смартфона

Стало известно, какие функции смартфона можно отключить, чтобы сократить расход заряда аккумулятора. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта в сфере IT-технологий Никита Мокеева.

Специалист отметил, что через пару лет после покупки телефона его батарея начинают терять емкость. Снизить расход заряда можно с помощью отключения некоторых функций, например автозапуска приложений.

«У многих приложений есть функция автозапуска: когда включается телефон, они запускаются и передают какие-то данные. Чаще всего это нужно только разработчикам, чтобы сверять метрики», — пояснил Мокеев.

Сильно увеличивает расход заряда телефона и поиск точек доступа к Wi-Fi. Это связано с тем, что во время поиска сигнала телефон в постоянном режиме «задействует беспроводной модуль».

Влиять на энергопотребление также может виброотклик. Если пользователь часто нажимает на кнопки, например, в ходе активной переписки.

Специалист добавил, что при значительном уменьшении емкости батареи следует использовать специальный режим работы телефона.