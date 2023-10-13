Ученые раскрыли еще один способ остановить старение человека

Ученые из шотландского Университета Глазго и американской клиники Мейо обнаружили новый механизм старения, который позволит отсрочить потерю молодости. Об этом стало известно в журнале Nature.

Исследователи изучили воспалительные процессы в старых и поврежденных клетках и обнаружили, что митохондрии, ответственные за преобразование питательных веществ в энергию, теряют свою целостность с возрастными или онкологическими изменениями. В результате появляется воспаление, которое запускает или ускоряет процесс старения.

Как заявил профессор Стивен Тейт, это открытие позволит во время будущих исследований создать новые способы для предотвращения старения организма и возникновения рака.

«Группа ученых, которой я руководил, определила, что митохондриальная проницаемость — процесс, неразрывно связанный с гибелью клеток, способствует воспалению в старых и повреждённых клетках», — сказал он.

По словам ученых, можно воздействовать на воспаление, возникающее из-за «протекающих» митохондрий, и тем самым отсрочить старение организма.